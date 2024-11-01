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El Michael Jordan de los delfines

El Michael Jordan de los delfines  

Esta fotografía no es IA. Es el Michael Jordan de los delfines elevándose unos 15 pies (5 metros) en el aire frente a las costas del Pacífico de la isla de Maui.

| etiquetas: michael , jordan , fotografía
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4 comentarios
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DigitalBoy #1 DigitalBoy
Ni puta idea tienen vamos, ese es Ecco the Dolphin. Qué grande el tío.
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craigvalen #4 craigvalen
#1 el juego menos divertido del mundo. Pero bonito.
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#2 Feliberto
¿Eso cuanto es en cristianoronaldos?
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#3 Poll
¿A Javier Sotomayor no lo conocen ni en su casa?
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menéame