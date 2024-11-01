Una fosa común en Jordania revela el impacto humano de la primera gran pandemia conocida

La Peste de Justiniano provocó millones de muertes en el Imperio bizantino entre los años 541 y 750. Ahora un equipo científico ha descifrado por primera vez, a través de restos humanos y ADN antiguo, cómo se desarrolló una de las plagas más antiguas del mundo y quiénes fueron sus víctimas. La ciudad de Jerash, en la actual Jordania, conserva la evidencia más contundente conocida hasta hoy sobre el impacto humano de la Peste de Justiniano, considerada la primera gran pandemia del mundo mediterráneo.