Descubren el genoma de la bacteria que causó la primera pandemia en la antigua Jerash

Investigadores de la Universidad del Sur de Florida y la Universidad Atlántica de Florida han hecho un hallazgo significativo que arroja luz sobre la Plaga de Justiniano, considerada la primera pandemia registrada en la historia. Por primera vez, se ha obtenido evidencia genética directa del patógeno responsable, Yersinia pestis, en un cementerio masivo en la ciudad antigua de Jerash, Jordania, que se encuentra cerca del epicentro de la epidemia que afectó al Imperio Bizantino hace casi 1.500 años. Mató a decenas de millones de personas.