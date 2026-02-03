edición general
7 meneos
56 clics
Forzar a una niña a comer sujetándola del cuello y pegar a un niño con la mano de otro: lo que muestran los vídeos de la dueña de la guardería de Algemesí

Forzar a una niña a comer sujetándola del cuello y pegar a un niño con la mano de otro: lo que muestran los vídeos de la dueña de la guardería de Algemesí

Los trabajadores del centro, que denunciaron el caso, decidieron quedarse más tiempo para documentar las agresiones.

| etiquetas: algemesí , guardería , agresiones , menores
6 1 0 K 78 actualidad
sin comentarios
6 1 0 K 78 actualidad

menéame