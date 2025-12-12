Forestalia liquidó 14 empresas horas antes de que la UCO registrara su sede

Forestales, la firma de energías renovables que la Unidad Central Operativa (UCO) registró este pasado jueves, disolvió en un plazo de dos días un total de 14 empresas. Se dedicaban a obtener autorizaciones públicas del Ministerio de Transición Ecológica, en la era de Teresa Ribera, para la instalación de parques eólicos. Tal y como ha ido desvelando THE OBJECTIVE esta misma semana, Forestalia está vinculada a Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, detenido el miércoles en relación con esta nueva causa secreta de la Audiencia Nacional.