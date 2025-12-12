Forestalia liquidó 14 empresas horas antes de que la UCO registrara su sede

Forestales, la firma de energías renovables que la Unidad Central Operativa (UCO) registró este pasado jueves, disolvió en un plazo de dos días un total de 14 empresas. Se dedicaban a obtener autorizaciones públicas del Ministerio de Transición Ecológica, en la era de Teresa Ribera, para la instalación de parques eólicos. Tal y como ha ido desvelando THE OBJECTIVE esta misma semana, Forestalia está vinculada a Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, detenido el miércoles en relación con esta nueva causa secreta de la Audiencia Nacional.
Vemga, que están robando a manos llenas, con la mitad de ellos investigados, detenidos o con sus huesos en la cárcel y todavía andamos así
Ni siquiera elMundo, ni el ABC, ni el Confidencial hablan de esto.
No es que sean medios muy fiables tampoco, pero no tienen el nivel de panfletismo de los que ya he mencionado.
Ahora si?
Lo pondré en cuarentena hasta que salga en un medio con algo de reputacion