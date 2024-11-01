Ford mantuvo conversaciones con Xiaomi sobre una asociación para fabricar vehículos eléctricos en EEUU (ING)

Ford habría mantenido conversaciones con Xiaomi para crear una empresa conjunta y fabricar vehículos eléctricos en EEUU, según Financial Times, aunque Ford lo negó y calificó la información de falsa. El tema surge en un contexto de preocupación en EEUU por la entrada de empresas chinas en la industria automotriz y de baterías. Legisladores advirtieron a Ford sobre posibles alianzas con BYD y el uso de tecnología de CATL, mientras el sector reduce su apuesta por los EV ante la competencia china y altos costos. Rel.: menea.me/2gnzn