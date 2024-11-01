edición general
Ford cierra una fábrica de 5800 millones de dólares pocos meses después de su inauguración [Ing]

Apenas cuatro meses después de que los productos comenzaran a salir de la línea de producción, Ford ha cerrado una importante fábrica, dejando sin trabajo a 1600 personas. Ford atribuyó el cierre a una disminución o a una demanda menor de lo previsto de vehículos eléctricos, destacando la política de Trump en su Big Beautiful Bill para poner fin a los créditos federales para los compradores de vehículos eléctricos. El presidente puso fin a los créditos fiscales de 7500 dólares para los vehículos eléctricos nuevos y de 4000 dólares para los…

Pitchford
Tiene suerte EEUU de tener tanto petróleo, el suyo, el de Irak, el de Venezuela, el siguiente que pille.. Lo va a necesitar..
Connect
Bueno, la planta no ha cerrado. Ha pausado la fabricación de baterías para reorganizar de nuevo la producción a otros sectores. Un dineral igualmente porque tienen que planificar la maquinaria, robótica, etc de toda esa planta. En principio se quieren orientar a sistemas de almacenamiento de energía para centros de datos y compañías de servicios públicos en el sitio industrial del condado de Hardin. Se espera que estos trabajos de reconducción duren un mínimo de un año y medio.

Y los…   » ver todo el comentario
