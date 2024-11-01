edición general
For all mankind, trailer temporada 5 (ING)

La quinta temporada de «For All Mankind» retoma la historia años después del robo del asteroide Goldilocks. Happy Valley se ha convertido en una próspera colonia con miles de residentes y una base para nuevas misiones que nos llevarán aún más lejos en el sistema solar. Pero ahora que las naciones de la Tierra exigen ley y orden en el Planeta Rojo, la tensión sigue aumentando entre los habitantes de Marte y su antiguo hogar.

| etiquetas: for all mankind , serie tv , apple , streaming , ciencia ficcion
eltxoa #4 eltxoa
Esta no había terminado ya¡?
#5 imaginateca
#4 Viendo el trailer, debería.
taSanás #1 taSanás
Se ha ido convirtiendo poco a poco en Cowboys espaciales …
azathothruna #2 azathothruna
#1 Algunos dicen que precuela de The expanse,
No me quejo
taSanás #3 taSanás
#2 al principio me gustó mucho, y la historia paralela en Rusia también. Pero se está convirtiendo en una americanada insufrible…
