edición general
21 meneos
22 clics

El fondo de pensiones sueco Alecta reduce sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense por motivos políticos [ENG]

El fondo de pensiones sueco Alecta ha vendido la mayor parte de sus participaciones en bonos del Tesoro estadounidense en medio de un mayor riesgo e imprevisibilidad en la política estadounidense, informó el miércoles el diario económico Dagens Industri (DI), citando a la compañía. DI informó, sin identificar sus fuentes, que la desinversión de Alecta ascendió a unos 70.000-80.000 millones de coronas suecas (7.700-8.800 millones de dólares).

| etiquetas: alecta , fondos , pensiones , tesoro , estadounidense
19 2 0 K 285 actualidad
2 comentarios
19 2 0 K 285 actualidad
#2 javi618
#1 También hay mucha venta de bono japonés últimamente. La desconfianza en las finanzas públicas de varios países va in crescendo, y cuando empiezan a caer las fichas del dominó nadie sabe dónde va a acabar la cosa.

Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/algo-ha-roto-bonos-japon-amenaza-desencad

Barry Eichengreen, Profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de California (Berkeley), explica que "el Banco de Japón (BOJ) se ha ganado a

…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame