El fondo de pensiones sueco Alecta reduce sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense por motivos políticos [ENG]

El fondo de pensiones sueco Alecta ha vendido la mayor parte de sus participaciones en bonos del Tesoro estadounidense en medio de un mayor riesgo e imprevisibilidad en la política estadounidense, informó el miércoles el diario económico Dagens Industri (DI), citando a la compañía. DI informó, sin identificar sus fuentes, que la desinversión de Alecta ascendió a unos 70.000-80.000 millones de coronas suecas (7.700-8.800 millones de dólares).