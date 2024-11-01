El flujo lento del manto generó una baja gravedad en la Antártida durante decenas de millones de años afectando al clima

Un grupo de científicos ha reconstruido cómo se desarrolló una depresión gravitatoria en la Antártica a lo largo de decenas de millones de años y qué consecuencias ha tenido en su alrededor. La gravedad se percibe como estable en la vida cotidiana, pero su intensidad varía a lo largo de la superficie del planeta, siendo más débil bajo la Antártida, considerando la rotación terrestre. Estas sutiles variaciones surgen de las diferencias en la densidad de las rocas en las profundidades del planeta, y alrededor de la Antártida crean...