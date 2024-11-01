edición general
La Flotilla pone de manifiesto la ilegalidad del bloqueo naval israelí sobre Gaza y la complicidad de EE.UU. y Europa

Ni los Estados más sensibilizados ni, por supuesto, los medios de comunicación explican que, más allá de la obligación erga omnes de impedir el genocidio y de detener el uso del hambre como arma de guerra, subyace un bloqueo de la franja de Gaza por tierra, mar y aire que es nulo e ilegal desde que Israel lo estableció. Es importante recordar por qué estos Estados, muchos de ellos europeos, consideran el bloqueo naval sobre la franja de Gaza un hecho consumado que no deben cuestionar. La razón fundamental es que en 2006, cuando Hamás.

#3 Katos
¿Pero habían preparado la visa en zona de guerra y genocidio?.
Yo estoy preocupado por las toneladas de alimentos y medicamentos inexistentes qué se estarán pudriendo inexistentemente en esos barcos incapaces de cargas todo ese material. Una pena.

La excusa de repartir ayuda ya esta bien.
#4 BurraPeideira_
#3 Sí que hay bilis en una mañana de domingo de un fachapobre.
¿Qué había entonces en los barcos según tu bulero de confianza?
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
y Africa, y oriente medio tambien
alcama #2 alcama
Sí, antes de esta flotilla no sabíamos nada, ni había habido flotillas antes y la gente se chupaba el dedo
