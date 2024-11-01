·
La Flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona para abrir un corredor humanitario a Gaza [cat]
La casualidad ha querido que Coronas haga de capitán del Bribón, el icónico barco del rey Juan Carlos de los años 80 —mantiene el nombre pero no tiene ya ningún vínculo con el emérito.
|
etiquetas
:
gaza
,
flotilla global sumud
,
corredor humanitario
actualidad
9 comentarios
#4
tetepepe
#2
Se te olvidan Mazón, Rodrigo Rata, Cristóbal Montrolo, Carlos Fabra, González Amador, Zaplana y un largo etc...
Aunque más que bribones son criminales.
1
K
14
#7
Findeton
#4
Lo que pasa es que la mayoría de esos no gobiernan ahora. Sobre Mazón, es un inepto y debería haber renunciado hace mucho tiempo.
0
K
9
#6
Herumel
#2
Y tú más...
0
K
12
#9
lluissubi
Gràcies per l edició!{hug}
0
K
7
#1
lluissubi
Lo de la flotilla, todo el mundo lo sabe...
Pero del velero bribón "me llena de orgullo y satisfacción..."
0
K
7
#2
Findeton
#1
Para bribones también están ZP con Maduro, al hermano de Sánchez etc.
1
K
2
#3
Pertinax
#1
Personalmente no me importa, pero según las normas, titular y entradilla son recomendables en castellano, o te la van a crujir.
2
K
27
#5
sadcruel
*
#0
Coincidiendo con
#3
, lo normal es traducir título y entradilla. Tampoco estaría mal poner un [CAT] al final del tículo, e incluso recomendaría un punto final en la entradilla para que no parezca que el texto se ha cortado. Todo eso ayudaría bastante a que la noticia sea más accesible y que fuese leída (y posiblemente votada) por más gente.
3
K
55
#8
lluissubi
#5
tenéis razón, pero mi pereza es muy superior.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
Pero del velero bribón "me llena de orgullo y satisfacción..."