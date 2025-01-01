edición general
La Flota Castellana que casi Conquistó LONDRES!

Durante la Guerra de los Cien Años, cuando nadie lo esperaba, una flota castellana protagonizó una de las hazañas más humillantes para Inglaterra: remontó el río Támesis, saqueó pueblos cercanos a Londres y regresó sin sufrir bajas. Esta increíble historia, documentada pero silenciada, revela cómo Castilla dominó los mares y golpeó el corazón inglés con precisión y audacia. Al mando del almirante Fernando Sánchez de Tovar, la flota española avanzó por el estuario del Támesis a solo 30 kilómetros de Londres.

