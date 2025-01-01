La Flota Castellana que casi Conquistó LONDRES!

Durante la Guerra de los Cien Años, cuando nadie lo esperaba, una flota castellana protagonizó una de las hazañas más humillantes para Inglaterra: remontó el río Támesis, saqueó pueblos cercanos a Londres y regresó sin sufrir bajas. Esta increíble historia, documentada pero silenciada, revela cómo Castilla dominó los mares y golpeó el corazón inglés con precisión y audacia. Al mando del almirante Fernando Sánchez de Tovar, la flota española avanzó por el estuario del Támesis a solo 30 kilómetros de Londres.