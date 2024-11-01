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Florina de Borgoña, la mujer que murió combatiendo junto a su prometido durante la Primera Cruzada, cuando iban a Jerusalén para casarse

Florina de Borgoña, la mujer que murió combatiendo junto a su prometido durante la Primera Cruzada, cuando iban a Jerusalén para casarse

A lo largo de la Historia el oficio de las armas ha sido fundamentalmente masculino, lo que no quita que algunas mujeres se hayan dedicado también a ello. Florina de Borgoña quedaría englobada entre las que se vieron impelidas a empuñar la espada mientras acompañaban a sus cónyuges o recogiéndola cuando éstos cayeron. En su caso, cuando ella y su prometido danés, con su hueste, cayeron en una emboscada turca mientras viajaban a Jerusalén para casarse, durante la Primera Cruzada.

| etiquetas: florina de borgoña , primera cruzada , jerusalén
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1 comentarios
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ostiayajoder #1 ostiayajoder
Seria 'la mujer q murio, junto a su prometido, combatiendo durante la primera cruzada.

No?

Yo habia entendido q solo murio ella....
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menéame