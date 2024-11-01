Florida-Brotes de sarampión en universidades reavivan alertas sanitarias

Las autoridades sanitarias de Florida emitieron alertas tras detectarse brotes de sarampión en universidades, en un contexto nacional marcado por el mayor número de contagios en décadas. Aunque la enfermedad fue considerada erradicada en Estados Unidos en el año 2000, el resurgimiento del virus ha encendido las alarmas de expertos y organismos de salud pública. Florida se sitúa en 2026 como el cuarto estado con más casos confirmados de sarampión en el país.
| etiquetas: sarampión florida
#1 creo que la víboras son inmunes
En España, en 2024 se notificaron 467 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 227: un 23,3% fueron importados, un 44,9% estaban relacionados con la importación y en un 32,2 no pudo establecerse el origen. En 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos, entre los que se incluyen 108 casos importados (principalmente de Marruecos y Rumanía).