Florida-Brotes de sarampión en universidades reavivan alertas sanitarias

Las autoridades sanitarias de Florida emitieron alertas tras detectarse brotes de sarampión en universidades, en un contexto nacional marcado por el mayor número de contagios en décadas. Aunque la enfermedad fue considerada erradicada en Estados Unidos en el año 2000, el resurgimiento del virus ha encendido las alarmas de expertos y organismos de salud pública. Florida se sitúa en 2026 como el cuarto estado con más casos confirmados de sarampión en el país.