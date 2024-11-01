edición general
'Flores para Antonio' no duda en aportar honestidad a una familia opacada por su fama y a un genio con más interrogantes que respuestas

Alba Flores investiga la vida de su padre, un genio de la música atormentado por su propia existencia. Y sí, acabé llorando, obviamente

Antipalancas21
Una familia muy rara, desde la faraona millonariay sus múltiples vicios, hasta su hijo y las drogas.
