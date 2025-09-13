Fitch rebaja la calificación de Francia en plena crisis política

No hay tregua para el nuevo primer ministro francés. Como se esperaba, Fitch ha rebajado la calificación soberana de Francia de "AA-" a "A+", culpando a la "fragmentación y creciente polarización de la política interna" en la segunda economía de la UE. En su informe, la agencia estadounidense señala que las convulsiones provocadas por las sucesivas caídas de Gobierno desde las elecciones parlamentarias anticipadas de 2024 han debilitado la capacidad del sistema político para aplicar una "consolidación fiscal de gran alcance"