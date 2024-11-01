Fitch eleva la calificación de la deuda soberana de Argentina

«La calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda»
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Permanezcan atentos que tras los anuncios os contaremos mas sobre "El agua moja".
La agencia Fitch reafirma la calificación de España por sus sólidos indicadores económicos
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España recupera el nivel 'A' en todas las agencias de rating gracias a la fortaleza de su economía … » ver todo el comentario