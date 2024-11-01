edición general
7 meneos
6 clics
Fitch eleva la calificación de la deuda soberana de Argentina

Fitch eleva la calificación de la deuda soberana de Argentina

«La calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda»

| etiquetas: mejora , calificación , argentina
5 2 1 K 26 Economía
5 comentarios
5 2 1 K 26 Economía
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Noticia positiva sobre Argentina, toca desacreditarla y votarla negativo.
1 K 26
StuartMcNight #4 StuartMcNight
#3 "A las agencias liberales capitalistas les gustan las politicas liberales capitalistas"

Permanezcan atentos que tras los anuncios os contaremos mas sobre "El agua moja".
2 K 30
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#4 Pues muy llamativo ver a un montón de "rojos" alegrándose cuando esas mismas agencias liberales capitalistas mejoran la nota de España.

La agencia Fitch reafirma la calificación de España por sus sólidos indicadores económicos
www.meneame.net/story/agencia-fitch-reafirma-calificacion-espana-solid

España recupera el nivel 'A' en todas las agencias de rating gracias a la fortaleza de su economía …   » ver todo el comentario
2 K 32
Apotropeo #1 Apotropeo
¿ El rebote del gato muerto ?
0 K 9

menéame