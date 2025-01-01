La Fiscalía de Washington demanda al Gobierno de Trump por la "toma hostil" de la Policía Local

El fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, ha anunciado este viernes la presentación de una denuncia ante los tribunales contra la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para imponer el control federal de la Policía Local.
Poco a poco parta que sea aceptado como la nueva normalidad ... lo mismo hizo Putin.
Tanta películas Hollywoodienses distopicas y serán ellos lo que se van a comer una gorda con papas. El resto mundo mirara para otro lado como siempre