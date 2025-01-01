edición general
20 meneos
19 clics
La Fiscalía de Washington demanda al Gobierno de Trump por la "toma hostil" de la Policía Local

La Fiscalía de Washington demanda al Gobierno de Trump por la "toma hostil" de la Policía Local

El fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, ha anunciado este viernes la presentación de una denuncia ante los tribunales contra la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para imponer el control federal de la Policía Local.

| etiquetas: fiscalía , washington , demanda trump , policía local
17 3 0 K 184 actualidad
3 comentarios
17 3 0 K 184 actualidad
themarquesito #2 themarquesito *
Ya sabéis cómo va esto ¿no? El juez de primera instancia le dará la razón al fiscal de Washington DC, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia dirá lo mismo, la cosa escalará al Supremo, que aceptará el caso argumentando especial relevancia constitucional del funcionamiento de Washington DC, y dirá que el presidente puede hacer lo que salga de las narices (con votos particulares discrepantes de Sotomayor y de Brown Jackson).
0 K 20
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Lo mismoque hubiera pasado si el gobierno del PSOE hubiera tomado el control de la Dana de Valencia y los incendios de Castilla y Leon contra la voluntad de Maxón y Mañueco. Por mucho que diga Frijolito.
0 K 10
oceanon3d #3 oceanon3d *
Y mas ciudades que ira tomado para cuando toque decir que no se va a ir cuando le toque ... lo mismo el ICE que mas parece una reedición de la Camisas Pardas que otra cosa.

Poco a poco parta que sea aceptado como la nueva normalidad ... lo mismo hizo Putin.

Tanta películas Hollywoodienses distopicas y serán ellos lo que se van a comer una gorda con papas. El resto mundo mirara para otro lado como siempre
0 K 5

menéame