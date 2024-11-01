La Fiscalía recuerda que el fiscal general debe ir por ley a la apertura del año judicial

Dado que Álvaro García Ortiz sigue siendo fiscal general del Estado “debe cumplir con las obligaciones y responsabilidades del cargo” y el artículo 181 de la ley orgánica del Poder Judicial señala que debe presentar la memoria de la Fiscalía General del Estado en el Acto de Apertura del Año Judicial. Los jueces y los fiscales “conocen perfectamente” las obligaciones institucionales y regladas que conlleva el cargo de fiscal general del Estado y que este está cumpliendo la ley y “no pueden pedirle que la incumpla o protestar porque la cumple”.