edición general
13 meneos
11 clics
La Fiscalía recuerda que el fiscal general debe ir por ley a la apertura del año judicial

La Fiscalía recuerda que el fiscal general debe ir por ley a la apertura del año judicial

Dado que Álvaro García Ortiz sigue siendo fiscal general del Estado “debe cumplir con las obligaciones y responsabilidades del cargo” y el artículo 181 de la ley orgánica del Poder Judicial señala que debe presentar la memoria de la Fiscalía General del Estado en el Acto de Apertura del Año Judicial. Los jueces y los fiscales “conocen perfectamente” las obligaciones institucionales y regladas que conlleva el cargo de fiscal general del Estado y que este está cumpliendo la ley y “no pueden pedirle que la incumpla o protestar porque la cumple”.

| etiquetas: justicia , jueces , cgpj , fiscal general , álvaro garcía ortiz
11 2 0 K 131 actualidad
4 comentarios
11 2 0 K 131 actualidad
Thornton #4 Thornton *
Que la frutera y Feijóo hagan gala de su ignorancia es normal.

Pero que la acompañaen a coro los jueces y fiscales conservadores es de juzgado de guardia.
4 K 52
#1 Fookinhellboy *
Y todo el follón para encubrir al querido de la gerontocida hdlgp que gobierna madriz, un comisionista malnacido sin escrúpulos de la desgracia nacional del covid.
Pues nada al pijomierda le saldrá bien y aquí todos con cara de besugo
1 K 16
devilinside #3 devilinside
Coño, lógico. Es una función legalmente establecida. Supongo que igual querían que fuese a presentar la Memoria la señora de la limpieza
0 K 12
#2 NoMeVeas
Nada es imposible para la inquisición española. ¿Ley? YO SOY LA LEY.
Se viene otra querellita por ignorar la ley, es decir, por ignorarme, que estara pensando el Hurtado
0 K 9

menéame