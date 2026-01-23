edición general
La Fiscalía pide dos penas de 107 y 83 años de cárcel para un matrimonio vecino de Quirós por presunta trata

El Ministerio Público acusa a los dos investigados de explotar a seis mujeres y dos hombres, entre 2022 y 2024

kastanedowski #3 kastanedowski
" un matrimonio vecino de " suena a subculturas... como que tienen miedo de mencionarlas
Lamantua #2 Lamantua
La misma fiscalía que la de Julio ..? :troll:
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
poco me parece, y deportacion si llegan al siglo que viene
