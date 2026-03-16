La Fiscalía pide archivar la querella contra la jueza de la dana y su marido al no ver delito

Considera la Fiscalía que "los hechos relatados" en la querella "no alcanzan el umbral de ilícito penal", La Fiscalía ha pedido la inadmisión y el archivo de la querella presentada contra la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de 2024 y su marido por varios delitos, al considerar que hay "criterios sólidos que permiten concluir que los hechos relatados no alcanzan el umbral del ilícito penal".