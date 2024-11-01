edición general
La fiscalía pide 8 años y medio de cárcel para un guardia civil por facilitar el paso de hachís entre Ceuta y Algeciras

El Ministerio Fiscal sostiene que J.F. utilizó su condición de miembro de la Guardia Civil para facilitar embarques de vehículos cargados de droga, aprovechando su trabajo en el puerto y estableciendo vínculos con organizaciones criminales desde Ceuta hasta Algeciras. La Fiscalía subraya que la actividad ilícita del agente consistía en permitir el acceso y embarque de vehículos previamente designados, eludiendo los controles habituales a cambio de contraprestaciones económicas, y que su participación no fue esporádica, sino sostenida desde feb

ThugLife #4 ThugLife
Según las investigaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, J.F. colaboraba con dos grupos criminales bien definidos y con otros individuos independientes, permitiendo el paso de 577.750 gramos de hachís, valorados en 1.080.392 euros.


Luego por trapicheo de menudeo te trincan y la gente está desperada quiere ganarse algo de guita que lo tiempos no son faciles.
1
Andreham #6 Andreham *
8 años y medio pide la Fiscalía por dejar pasar 580 kilos de hachís a un policía. Seguramente le caigan menos.

Los patriotas, en cambio, piden que a los que traen el hachís en narcolancha directamente los hundan y maten en el agua.

Mismo delito, distinta pena.

Protegiendo a los suyos como siempre.
1
aruleno #1 aruleno
Poco me parece
1
Machakasaurio #2 Machakasaurio
Otro caso aislado...
0
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Los vigilantes de las fronteras y de impedir el paso de droga, la GC, xD
0
Machakasaurio #5 Machakasaurio
#3 es que se lian los pobres, y acaban impidiendo las fronteras, y vigilando el paso de droga...
Es todo semántica hombre!
0

