La fiscalía pide 8 años y medio de cárcel para un guardia civil por facilitar el paso de hachís entre Ceuta y Algeciras

El Ministerio Fiscal sostiene que J.F. utilizó su condición de miembro de la Guardia Civil para facilitar embarques de vehículos cargados de droga, aprovechando su trabajo en el puerto y estableciendo vínculos con organizaciones criminales desde Ceuta hasta Algeciras. La Fiscalía subraya que la actividad ilícita del agente consistía en permitir el acceso y embarque de vehículos previamente designados, eludiendo los controles habituales a cambio de contraprestaciones económicas, y que su participación no fue esporádica, sino sostenida desde feb
Luego por trapicheo de menudeo te trincan y la gente está desperada quiere ganarse algo de guita que lo tiempos no son faciles.
Los patriotas, en cambio, piden que a los que traen el hachís en narcolancha directamente los hundan y maten en el agua.
Mismo delito, distinta pena.
Protegiendo a los suyos como siempre.
Es todo semántica hombre!