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La Fiscalía pide 19 años de cárcel por violación pese a que la víctima retira la acusación y pide perdón

La vista oral este lunes en la Audiencia Provincial ha arrancado con la carta en la que la mujer implora el perdón del acusado: «Espero estar a tiempo de resolver esta cagada y que me puedas perdonar». La víctima ha reconocido la existencia de una relación «tóxica» con discusiones y agresiones mutuas. «Era una persona muy celosa y no me creía cuando le decía que yo no estaba con otros hombres», ha admitido.

| etiquetas: juicios , sucesos
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8 comentarios
10 0 6 K 64 actualidad
#1 txepel *
Según la Fiscalía, el 17 de agosto de 2024 el procesado irrumpió en la vivienda de la mujer, la golpeó violentamente contra una pared, la agarró del cuello hasta hacerla vomitar y la amenazó con un cuchillo de cocina con el que llegó a cortarle mechones de pelo.

Una versión que la víctima ha matizado este lunes de forma sustancial. Si bien ha reconocido que aquel día sintió miedo y recibió una paliza, ha asegurado que ella misma se ofreció a que él le realizara tocamientos para demostrarle

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3 K 52
#2 fzman
#1 Si se ofreció por miedo, pues...
1 K 21
#3 hipernes
#1 de eldebate solo puedes esperar flipantes titulares
2 K 40
HeilHynkel #4 HeilHynkel
El de Water demostrando el porqué de su nombre.
2 K 40
Dene #6 Dene
Esta gentuza considera "consentimiento libre" a algo hecho bajo amenaza de palos y palos?
2 K 30
#7 Almirantecaraculo
#6 hasta hace no mucho no cabía la posibilidad de denunciar una violación dentro del matrimonio. Avanzamos despacio a pesar de la derecha.
0 K 7
GeneWilder #5 GeneWilder
A ver si le da tiempo a regularizarse en la cárcel.
0 K 11
TripleXXX #8 TripleXXX
Cuando se habla de relaciones tóxicas siempre vienen denuncias falsas a la cabeza pero yo he visto mas perdones falsos que denuncias.
0 K 8

menéame