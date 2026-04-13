La Fiscalía pide 19 años de cárcel por violación pese a que la víctima retira la acusación y pide perdón

La vista oral este lunes en la Audiencia Provincial ha arrancado con la carta en la que la mujer implora el perdón del acusado: «Espero estar a tiempo de resolver esta cagada y que me puedas perdonar». La víctima ha reconocido la existencia de una relación «tóxica» con discusiones y agresiones mutuas. «Era una persona muy celosa y no me creía cuando le decía que yo no estaba con otros hombres», ha admitido.