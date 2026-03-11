La Fiscalía investiga presuntos malos tratos a bebés en una haurreskola de Getxo

La Fiscalía de Bizkaia ha iniciado una investigación por un posible caso de maltrato habitual a bebés en una haurreskola de Getxo. Las diligencias tratan de aclarar si dos cuidadoras ejercieron violencia física contra los menores y si la directora del centro ignoró las advertencias realizadas por otras empleadas. La investigación se activó tras una denuncia presentada por trabajadoras del propio centro, que alertaron de comportamientos que consideraban incompatibles con el cuidado infantil.