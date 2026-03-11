edición general
4 meneos
13 clics
La Fiscalía investiga presuntos malos tratos a bebés en una haurreskola de Getxo

La Fiscalía investiga presuntos malos tratos a bebés en una haurreskola de Getxo

La Fiscalía de Bizkaia ha iniciado una investigación por un posible caso de maltrato habitual a bebés en una haurreskola de Getxo. Las diligencias tratan de aclarar si dos cuidadoras ejercieron violencia física contra los menores y si la directora del centro ignoró las advertencias realizadas por otras empleadas. La investigación se activó tras una denuncia presentada por trabajadoras del propio centro, que alertaron de comportamientos que consideraban incompatibles con el cuidado infantil.

| etiquetas: haurreskola , escuela infantil , malos tratos , getxo
3 1 0 K 49 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Camaras estaría bien... no para que los padres viéramos en tiempo real si no para auditar en estos casos...o que una IA analizara por si hiciera falta avisar a un humano para revisar.
2 K 37
Aiden_85 #3 Aiden_85
#1 existen escuelas infantiles así. Conozco una, no es a tiempo real ni con IA, pero en caso de conflicto, muestran las imágenes a la familia que lo pide. De cómo se han algún rasguño o quien inicio un conflicto. Lo veo bien. No siempre das con buenos profesionales en ese sector.
0 K 10
#2 Pitchford
Lo de no tener cámaras de vigilancia en sitios donde bebés, niños, personas con discapacidad mental y cualquiera que no tenga capacidad de quejarse estén con cuidadores ya no se entiende..
0 K 18

menéame