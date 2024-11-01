edición general
La Fiscalía Europea archiva la denuncia sobre los contratos de emergencia de la dana de Mazón al no ver indicios de delito

La Fiscalía Europea ha archivado la denuncia de una particular sobre los contratos de emergencia de la dana adjudicados por el Consell de Carlos Mazón. El decreto del pasado 5 de febrero, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que “no existen indicios de haberse perpetrado la comisión de las infracciones denunciadas”, en referencia a varios presuntos delitos de fraude en adjudicaciones cofinanciadas por la Unión Europea (UE).

| etiquetas: fiscalía europea , archivo , denuncia , contratos de emergencia , dana
taSanás #1 taSanás
fiscales afinando también en Europa?
#4 DotorMaster
Es "la denuncia de una particular" y, según el texto de la noticia, “está redactada en términos muy generales” y "se limita a reproducir informaciones periodísticas sobre las adjudicaciones de los contratos". Vamos, que no es que la justicia sea facha, es que por la naturaleza de la denuncia estaba claro que iba a tener poco recorrido. cc #1 #2
sotillo #5 sotillo
#1 La derecha cuida a los suyos
g3_g3 #2 g3_g3
La Fiscalía Europea es facha y el PP los domina.
#3 Febrero2027
Me pregunto cómo RTVE enfocará esta noticia. ¿Dedicará 30 minutos a la noticia o pasará de puntillas ?
No se. Quizá hablen de Vito Quiles más tiempo
