La Fiscalía Europea archiva la denuncia sobre los contratos de emergencia de la dana de Mazón al no ver indicios de delito

La Fiscalía Europea ha archivado la denuncia de una particular sobre los contratos de emergencia de la dana adjudicados por el Consell de Carlos Mazón. El decreto del pasado 5 de febrero, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que “no existen indicios de haberse perpetrado la comisión de las infracciones denunciadas”, en referencia a varios presuntos delitos de fraude en adjudicaciones cofinanciadas por la Unión Europea (UE).