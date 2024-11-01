La Fiscalía elimina por primera vez anuncios sobre gestación subrogada en internet

La Fiscalía ha acabado con varias campañas de empresas dedicadas a gestionar vientres de alquiler que se anunciaban a través de páginas web o redes sociales, tras abrir por primera vez en España unas diligencias por publicidad ilícita sobre gestación subrogada. Según la Fiscalía, las campañas de las empresas analizadas, muchas de las cuales ofrecían vientres de alquiler en Ucrania, no solo incumplían la legalidad por publicitar la gestación subrogada, sino que además incluían un contenido que "cosificaba" a las mujeres y a los embriones.
| etiquetas: gestación subrogada , anuncios , fiscalía
Pues mejor ser de la una y no serlo de la otra.
Puedes intentar hacer una reduccion al absurdo, pero no va a csmbisr el hecho de que no hay ninguna diferencia entre vuestra postura y la moralina religiosa. Igual que todo el mundo que ests en contra de la prostitucion.
No teneis huevos a ser coherentes con vuestro pensamiento y empezar a trabajar grati
Las feministas deberían dar a apoyo a las mujeres que estén ejerciendo la prostitución y quieran abandonar esa actividad, pero lo de el feminismo y lo de ayudar a las mujeres son dos cosas que no están relacionadas.
Nadie deberia de trabajar si no quiere.
¿No es ese el argumento del aborto libre? ¿Qué los embriones no son ni personas ni seres humanos?
PD. Conociendo la historia humana, dentro de no muchos años ya no se hablará de esto, será habitual y la moral del momento lo aceptara. A ver si viene el puto meteorito ya y reinicia el contador.
Me preocupa mas que cuando el niño nazca, este pueda estsr en una familia que le quiera, y de verdad haya querido su llegada, a otros mucho que nacen de forma natural y sin dinero de por medio, pero van a estar hechos mierda, porque en el fondo, sus padres no les querian, o fueron un accidente, o lo hicieron para intentar salvar una relacion.
Todos nos prostituimos por dinero de una manera u otra, aunque socialmente esten mas aceptadas unas formas que otras, como puede ser el trabajo.
Para el niño , que ni pincha ni corta en ese negocio, no se distingue de un nacimiento nornal. El solo va a tener una familia, que se supone que le quiere.