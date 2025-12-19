La Fiscalía denuncia ante el Juzgado de Grado la caza furtiva de un oso en Belmonte

La Coordinadora Ecoloxista, que denunció inicialmente los hechos, aplaude la decisión del Ministerio Público y acusa al Gobierno regional de ocultar información La Fiscalía de Medio Ambiente del Principado de Asturias ha denunciado ante el Juzgado de Grado la caza furtiva de un oso en Belmonte de Miranda. Así se lo ha notificado el Ministerio Público a la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, que fue la que presentó la denuncia inicial tras la aparición de un ejemplar muerto en las cercanías de la localidad de Cuevas, este verano. La denuncia, po