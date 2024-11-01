edición general
5 meneos
8 clics

La Fiscalía defiende su decisión de rehabilitar a García Ortiz porque no fue condenado a pena de cárcel

La Fiscal Jefa Inspectora, María Antonia Sanz Gaite, ha dirigido un escrito a todos los miembros de la carrera en el que justifica la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de no expulsar a Álvaro García Ortiz tras su condena por revelación de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que, al no haber sido condenado a prisión, debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que sólo pierden su condición si hay prisión.

| etiquetas: garcía ortiz , fiscal , rehabiitación
5 0 3 K 47 actualidad
11 comentarios
5 0 3 K 47 actualidad
themarquesito #3 themarquesito
La pena es sólo de multa e inhabilitación especial extremadamente limitada (se le inhabilita exclusivamente para ser Fiscal General del Estado por dos años), así que es correcto que siga en la carrera fiscal.
1 K 33
Pertinax #7 Pertinax
#6 Exacto.
1 K 28
#8 Leon_Bocanegra
#7 #7 esa norma no habla sobre el spam, sino sobre las sanciones a los que usan el voto spam.
0 K 12
Pertinax #9 Pertinax *
#8 Esa norma habla precisamente del spam. Está consultado y confirmado por los admin: se puede votar spam en estas circunstancias. A quien no le guste, que me reporte, o negativice. Estáis en vuestro derecho. Yo voto spam porque estoy en el mío.
0 K 17
#10 Leon_Bocanegra
#9 se puede votar spam en esas circunstancias. Pero que no es spam lo ve hasta un ciego.
Otra cosa son las movidas personales que tú tengas con el susodicho.
0 K 12
Pertinax #11 Pertinax
#10 Pues no hay más que hablar, creo yo.
0 K 17
ostiayajoder #2 ostiayajoder *
#1 Flipo...

Tiene un monton de fuentes....

Q cojones dices?

Negativo para ti
1 K 20
Pertinax #4 Pertinax *
#2 Digo que es spam. La misma fuente se repite 3 veces en los 6 últimos envíos de este usuario. Estudia las normas y guarda tus cojones para labores más provechosas.

Gracias por el negativo. Hoy no duermo. :-*
2 K 36
#6 Leon_Bocanegra
#4 te refieres a esta norma?

Uso del voto “spam”.

Basado el la norma anterior que decía que: «El autobombo está permitido si se ejerce con moderación, buen gusto y acompañado de participación activa». A partir de esta actualización, se sancionará a quien emita un voto “spam” a los envíos de usuarios que cuenten con un karma de 7 o mayor, siempre que sus 5 envíos anteriores provengan de fuentes distintas a la del envío denunciado.

Para los usuarios con menos de karma 7, se podrá emitir el…   » ver todo el comentario
0 K 12
#5 Leon_Bocanegra
Espero que rehabiliten tb a su entorno.
0 K 12

menéame