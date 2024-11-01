edición general
La Fiscalía se compromete a garantizar la "reparación" de los afectados por las muertes en las residencias

La evolución de los procedimientos judiciales sobre esta cuestión refleja ahora una tendencia a la baja. A finales de 2023 había 89 casos en tramitación y un año después, la cifra se ha reducido a 59. La acción judicial cuestiona los llamados "protocolos de la vergüenza" en representación de 108 familias y 115 mayores fallecidos entre marzo y julio de 2020, señalando un posible delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, según el escrito de la Fiscalía.

6 comentarios
Top_Banana #6 Top_Banana
#4 Sí, eso es, los famosos "protocolos de la vergüenza". ¿Hubo alguna comunidad más que los aplicara o sólo fue Madrid?
Feindesland #1 Feindesland
Pero sólo en las de Madrid, ¿no?

¿O fuera de Madrid no hay fiscalía?
Top_Banana #2 Top_Banana
#1 ¿Hay otras que aplicaron los protocolos de la vergüenza o sólo fue Madrid?
Feindesland #4 Feindesland
#2 " posible delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios", dice la noticia.
#5 Sariel
#2 Ni caso, es otro malvado. Intentan desviar, se cree el ladrón que todos son de su condición :-P
#3 Sariel
No, nada de reparar, que seguramente lo harán con repuestos usados, justicia, que quien la haya hecho que lo pague con cárcel y tirar la llave al mar.
