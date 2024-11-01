·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11530
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
7874
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
5490
clics
Así no se pone el lacito
5045
clics
Apps imprescindibles de software libre para Android: potencia tu privacidad y seguridad
3948
clics
El Ártico se está volviendo naranja: podría desencadenar un efecto dominó devastador antes de lo esperado
más votadas
345
Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años
424
Agentes de ICE sacan a una niña de 15 años de un coche, la tiran al suelo, y le ponen la rodilla en el cuello en Chicago [ENG]
472
Cuando Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, el premio perdió su significado
687
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
412
La letra pequeña de la Fiscalía: tres de los cuatro contratos de Barrabés por los que se critica a Begoña Gómez son del Ayuntamiento de Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
18
clics
La Fiscalía del Área de Gijón rechaza la petición de indulto a ‘Las 6 de la Suiza’
El fiscal jefe Alberto Rodríguez comparte la postura del juez que sentenció a seis trabajadores a tres años y medio de cárcel por ejercer su derecho al sindicalismo
|
etiquetas
:
la suiza
,
indulto
,
las 6
,
gijón
16
3
0
K
118
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
3
0
K
118
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
millanin
En algunos juzgados sigue todo atado y bien atado.
6
K
85
#4
alcama
#1
¿La fiscalía de quien depende?
1
K
16
#2
riz
Hay que seguir presionando
3
K
51
#3
aupaatu
*
Llevan décadas instalando a los que puedan hacer que hagan,en la gerencia de la judicatura,pero somos una demócracia con separación de poderes,dicen,y para consolidar más su concepto de democracia,los jueces actuales son los que tienen que elegir a los futuros candidatos a su regencia .
Pero sin contar que la mayoría son conservadores y bien colocados en el ejecutivo de la judicatura.
Cosas de su sentido de la democracia en la que el voto es corporativo.
1
K
18
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero sin contar que la mayoría son conservadores y bien colocados en el ejecutivo de la judicatura.
Cosas de su sentido de la democracia en la que el voto es corporativo.