La Fiscalía del Área de Gijón rechaza la petición de indulto a ‘Las 6 de la Suiza’

El fiscal jefe Alberto Rodríguez comparte la postura del juez que sentenció a seis trabajadores a tres años y medio de cárcel por ejercer su derecho al sindicalismo

| etiquetas: la suiza , indulto , las 6 , gijón
millanin #1 millanin
En algunos juzgados sigue todo atado y bien atado.
alcama #4 alcama
#1 ¿La fiscalía de quien depende?
riz #2 riz
Hay que seguir presionando  media
aupaatu #3 aupaatu *
Llevan décadas instalando a los que puedan hacer que hagan,en la gerencia de la judicatura,pero somos una demócracia con separación de poderes,dicen,y para consolidar más su concepto de democracia,los jueces actuales son los que tienen que elegir a los futuros candidatos a su regencia .
Pero sin contar que la mayoría son conservadores y bien colocados en el ejecutivo de la judicatura.
Cosas de su sentido de la democracia en la que el voto es corporativo.
