La Fiscalía alerta de un repunte de casi el 40% en los delitos de odio y sitúa al racismo como principal causa

Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el racismo y la xenofobia son los motivos más frecuentes de discriminación, seguidos por la orientación sexual y la identidad de género. Los delitos de odio no solo no retroceden, sino que avanzan con fuerza en España. Así lo refleja la Memoria de la Fiscalía General del Estado, que constata un aumento de casi el 40% en los procedimientos iniciados en 2024. En total, se incoaron 477 diligencias de investigación preprocesal y se presentaron 293 escritos de acusación, frente a los 210 del año...