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La Fiscalía abre diligencias por el acoso a la periodista Elena Reinés tras la denuncia presentada con el apoyo de ACO

La Fiscalía abre diligencias por el acoso a la periodista Elena Reinés tras la denuncia presentada con el apoyo de ACO

La sección especializada en delitos de odio admite la denuncia e investigará si la campaña de odio y amenazas sufrida por la periodista es constitutiva de delito

| etiquetas: elena reinés , odio , fiscalía , periodista
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