Fiscales estadounidenses suspendidos tras calificar a los manifestantes del Asalto al Capitolio de «turba de alborotadores» (Eng)

El Departamento de Justicia de EE. UU. suspendió el miércoles a dos fiscales, horas después de que se refirieran a los partidarios de Trump que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 como «una turba de alborotadores» en un memorándum de sentencia, según informaron cuatro personas familiarizadas con el asunto. Los fiscales adjuntos Samuel White y Carlos Valdivia fueron suspendidos de sus funciones y se les impidió el acceso a sus dispositivos gubernamentales, un día antes de su comparecencia prevista en el tribunal federal el jueves

Una muestra más de la dictadura que gobierna en el imperio...
Pensaba que era solo el polo norte magnético el que se movía, pero me aterra ver que también se mueve la línea que separa la cordura de la locura en todo el mundo.
