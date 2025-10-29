Fiscales estadounidenses suspendidos tras calificar a los manifestantes del Asalto al Capitolio de «turba de alborotadores» (Eng)

El Departamento de Justicia de EE. UU. suspendió el miércoles a dos fiscales, horas después de que se refirieran a los partidarios de Trump que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 como «una turba de alborotadores» en un memorándum de sentencia, según informaron cuatro personas familiarizadas con el asunto. Los fiscales adjuntos Samuel White y Carlos Valdivia fueron suspendidos de sus funciones y se les impidió el acceso a sus dispositivos gubernamentales, un día antes de su comparecencia prevista en el tribunal federal el jueves