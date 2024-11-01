El fiscal se opone a excarcelar a Cerdán y censura sus "impertinentes" alusiones "políticas y especulativas"

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el Tribunal Supremo ponga en libertad al ex número tres del PSOE Santos Cerdán y le ha censurado sus "impertinentes consideraciones políticas y abiertamente especulativas" para sembrar dudas sobre una investigación que el fiscal califica de "modélica". En un duro escrito, al que ha tenido acceso EFE este martes, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, reprocha a la defensa del exsecretario de Organización que trate de atribuir "gratuitamente intenciones espurias" a la Guardia Civil.