El fiscal que se excedió al investigar a Rosell en el origen del caso Alba opta ahora a la Sala de lo Penal del Supremo

Guillermo García-Panasco, que fue ascendido a la Fiscalía General del Estado una semana después de que el Supremo anulara su investigación disciplinaria a la magistrada, se postula ahora a ocupar un puesto en la sala que juzga a aforados y casos de corrupción
El mayor problema de nuestra democracia es un sistema judicial podrido hasta el tuétano en las altas salas.
Y muchos juececillos de abajo tomado nota de lo que deben hacer para ascender en el escalafón.