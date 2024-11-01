edición general
El fiscal que se excedió al investigar a Rosell en el origen del caso Alba opta ahora a la Sala de lo Penal del Supremo

Guillermo García-Panasco, que fue ascendido a la Fiscalía General del Estado una semana después de que el Supremo anulara su investigación disciplinaria a la magistrada, se postula ahora a ocupar un puesto en la sala que juzga a aforados y casos de corrupción

| etiquetas: guillermo garcía-panasco , victoria rosell , sala de lo penal supremo
oceanon3d
Pago a los servicios prestados.

El mayor problema de nuestra democracia es un sistema judicial podrido hasta el tuétano en las altas salas.

Y muchos juececillos de abajo tomado nota de lo que deben hacer para ascender en el escalafón.
TripleXXX
#1 Por los servicios prestados y los cobrados.
fillodebreoganhn
A corruPPción segue 24/7
