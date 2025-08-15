edición general
12 meneos
13 clics
La fiscal general de EEUU otorga al director de la DEA "todos los poderes" sobre la Policía de Washington

La fiscal general de EEUU otorga al director de la DEA "todos los poderes" sobre la Policía de Washington

Degradan a la jefa del cuerpo nombrada por la Alcaldía de la ciudad y despliegan 800 uniformados de la Guardia Nacional. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha nombrado este jueves al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, nuevo comisionado de la Policía de Washington, coincidiendo con el despliegue en la capital estadounidense de 800 efectivos de la Guardia Nacional en una orden del presidente, Donald Trump, para combatir una supuesta alarmante criminalidad.

| etiquetas: eeuu , dea , washington , guardia nacional
10 2 0 K 163 actualidad
7 comentarios
10 2 0 K 163 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Repúblicas bananeras.
3 K 59
themarquesito #2 themarquesito *
#0 Ya sé que la noticia lo pone así, pero creo que convendría corregir el titular poniendo "la fiscal general" en vez de "la fiscal".
La Fiscalía General en EE.UU, por cierto, es un organismo bastante más amplio que en España: el Fiscal General tiene las funciones que aquí tendrían el ministro de justicia, el Fiscal General del Estado, y el Abogado General del Estado.
1 K 36
ContinuumST #5 ContinuumST
#2 Gracias. Hecho. :-)
0 K 16
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
El fiscal del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ha argumentado en una misiva dirigida a la jefa de Policía Metropolitana de Washington, Pamela Smith, degradada por Bondi, que la orden de la fiscal "es ilegal". "Usted no está legalmente obligada a cumplirla", ha asegurado a Smith.

En su carta, difundida por la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, el fiscal ha afirmado que los agentes de Policía de la capital estadounidense "deben" seguir las órdenes de Smith "y no las órdenes de ningún funcionario no designado por la alcaldesa".
2 K 35
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Están preparándose para evitar disturbios, vienen tiempos difíciles y el poder establecido quiere protegerse.
2 K 34
#6 Sigo_intentandolo
#4 pues mira... esa opción no la había visto...
0 K 7
makinavaja #7 makinavaja
#4 Mucho están aguantando una parte de los estadounidenses...
0 K 13

menéame