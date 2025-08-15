La fiscal general de EEUU otorga al director de la DEA "todos los poderes" sobre la Policía de Washington

Degradan a la jefa del cuerpo nombrada por la Alcaldía de la ciudad y despliegan 800 uniformados de la Guardia Nacional. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha nombrado este jueves al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, nuevo comisionado de la Policía de Washington, coincidiendo con el despliegue en la capital estadounidense de 800 efectivos de la Guardia Nacional en una orden del presidente, Donald Trump, para combatir una supuesta alarmante criminalidad.