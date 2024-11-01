edición general
La FIS excluye a rusos y bielorrusos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo

Los deportistas de Rusia y Bielorrusia no podrán participar en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno del próximo año en Milán-Cortina d'Ampezzo en las competiciones de esquí y snowboard por lo que no podrán estar en el evento, según indicó este martes la Federación Internacional de Esquí (FIS). La FIS, que supervisa el esquí alpino, nórdico, de estilo libre y el snowboard, recalcó que su consejo votó "no facilitar la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia como Atletas Individuales Neutrales"

7 comentarios
Andreham #1 Andreham
Perfecto, ¿y los israelíes?
#4 UNX
#1 Eso sería hacer política.
salteado3 #5 salteado3
#1 Israel ganará la competición aunque no participe gracias al televoto. Pobrecitos lo que sufrieron en el holocausto.

Además son los principales proveedores de minusvalidos y tullidos de todo Oriente Medio, qué menos.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 Esos son amigos inocentes de un estado lleno de asesinos nada mas.
#6 Cincocuatrotres
Cuando USA invadió Irak y mataron a 1.000.000 de iraquíes alguien les prohibió algo? Y tienen muchas más gestas a sus espaldas, pero evidentemente controlan el relato, son los buenos.
Macadam #2 Macadam *
jó, qué inflexibles con cualquiera que no sea Israel ¬¬
#3 Abril_2025
Menos es nada :-S
