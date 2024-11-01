La FIS excluye a rusos y bielorrusos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo

Los deportistas de Rusia y Bielorrusia no podrán participar en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno del próximo año en Milán-Cortina d'Ampezzo en las competiciones de esquí y snowboard por lo que no podrán estar en el evento, según indicó este martes la Federación Internacional de Esquí (FIS). La FIS, que supervisa el esquí alpino, nórdico, de estilo libre y el snowboard, recalcó que su consejo votó "no facilitar la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia como Atletas Individuales Neutrales"