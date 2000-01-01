El 'First Dates’ comercial de Bruselas: México, Chile, Indonesia, Malasia, Mercosur, …y ahora la India

Como en aquella canción de Roberto Carlos que rezaba aquello de "yo quiero tener un millón de amigos", la Comisión Europea también quiere ampliar su círculo de amistades y pisa el acelerador en política comercial ante la creciente tensión con su 'aliado' estadounidense. Solo desde la victoria de Donald Trump en noviembre de 2024, la UE ha concluido acuerdos comerciales con India, Mercosur, México, Chile, Indonesia así como relanzado las negociaciones con Malasia y Tailandia. Además de comenzar hacia un camino similar con Emiratos Árabes Unidos.