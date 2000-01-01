edición general
El 'First Dates’ comercial de Bruselas: México, Chile, Indonesia, Malasia, Mercosur, …y ahora la India

Como en aquella canción de Roberto Carlos que rezaba aquello de "yo quiero tener un millón de amigos", la Comisión Europea también quiere ampliar su círculo de amistades y pisa el acelerador en política comercial ante la creciente tensión con su 'aliado' estadounidense. Solo desde la victoria de Donald Trump en noviembre de 2024, la UE ha concluido acuerdos comerciales con India, Mercosur, México, Chile, Indonesia así como relanzado las negociaciones con Malasia y Tailandia. Además de comenzar hacia un camino similar con Emiratos Árabes Unidos.

comentarios
Al final si que le van a dar el Nobel de la Paz a Trump. También China ha estado firmando acuerdos comerciales por todo el mundo a marchas forzadas por su ¿política? arancelaria. xD
Trump es un puto crack.

xD
Dice querer un millón de amigos, pero Von der Leyen es triste y azul, otro interlocutor no nos vendría mal. El gesto es bueno, pero no puedo evitar pensar que al final acabará chupando culo naranja de nuevo a la mínima concesión
