La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

El mercado hipotecario español cerró 2025 con un dinamismo inédito en más de una década. El número de hipotecas para vivienda, el importe medio y el capital prestado alcanzaron niveles no vistos desde antes de la crisis financiera de 2008, reforzando la tendencia de recuperación observada desde el año anterior. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una aceleración significativa en la concesión de créditos para la adquisición de vivienda. Se firmaron 501.073 hipotecas, lo que representa un incremento del 17,8% respecto.
