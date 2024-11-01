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La FINUL advierte a Hezbolá e Israel de que sus militares pueden "devolver el fuego" si son atacados

La FINUL advierte a Hezbolá e Israel de que sus militares pueden "devolver el fuego" si son atacados

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha criticado este domingo de nuevo los últimos ataques sufridos por el contingente internacional que se han cobrado la vida de tres militares indonesios en la última semana y ha advertido de que los soldados podrían "devolver el fuego" si son atacados.

| etiquetas: onu , finul , libano , hezbola , israel
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
security_incident #1 security_incident
Largaros de ahí que no pintáis nada, payasos.
5 K 49
Spirito #9 Spirito *
#1 Respeta a la ONU.

Quién no hace nada allí son bases militares de EEUU a miles de kilómetros de ese estado fallido que se llama EEUU.

Si algo debe hacer de Policía del Mundo no es EEUU, sino la ONU (que debe ser reconfigurada) con el consenso de la inmensa mayoría de países.
2 K -4
security_incident #12 security_incident *
#9 Respeta a la ONU

No.

Y te devuelvo el nega
0 K 20
Spirito #13 Spirito *
#12 Eso ya lo sé yo, porque algunas criaturas que habitáis éste mundo no sois de aquí.

Belcome, marciano. :hug:
0 K 9
Mubux #14 Mubux
#1 Payaso tu
3 K 1
security_incident #15 security_incident
@Eirene . Lo de #14 es un insulto directo.
1 K 10
TikisMikiss #17 TikisMikiss
#15 @Iirini, li di #14 is in insilti diricti
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azathothruna #3 azathothruna
Que los zionistas no los atacaron mas de 100 veces ya?
Y no les tiran ni piedras de vuelta?
3 K 46
woody_alien #8 woody_alien
#3 #4 Siendo realistas no pueden. Arriba lo que tiene la ONU en el Líbano, abajo lo que envía Israel. Digamos que los de la ONU disparando todos a la vez no le saltan ni la pintura a un Merkava. Los Cascos Azules son tropas de interposición con nula capacidad ofensiva.  media
3 K 49
Spirito #11 Spirito
#3 Estamos viviendo tiempos absurdos, increíblemente absurdos.
1 K 24
Supercinexin #2 Supercinexin
Yo ya habría desertado si soy soldado español y me mandan ahí a hacer el gilipollas.
1 K 40
Spirito #10 Spirito *
#2 Bueno, tú sí te hubieras ido con los calzoncillos fumaos, porque eres manso. :troll:
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lvalin #16 lvalin
"insta a ambas partes a "bajar las armas y trabajar seriamente para conseguir un alto el fuego"

¿En que realidad vive alguien que declara esta estupidez?.
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#4 newusuario
Solo responderán si reciben fuego cruzado de Hezbolá. Si los atacan los sionistas no pasará nada, como nada paso las veces fueron atacados por los israelies.
4 K 20
Spirito #7 Spirito *
Por cierto, Hezbolá lleva años allí y nunca atacó a tropas de la ONU. Tampoco Rusia, ni China ni Irán atacaron bases de la ONU.

Los que están atacando tropas de la ONU ahora, y ya hay varios muertos, son Israel con el apoyo encubierto de EEUU.

Es decir, ésta noticia está manipulada.
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crob #6 crob
dedicados a vigilar el cese de hostilidades xD xD
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Spirito #5 Spirito
Espero que las naciones respetuosas con la ONU armen, envíen soldados de todo el mundo y luchen por los Derechos Humanos y el respeto básico internacional.

Debemos luchar para que unos sinvergüenzas psicópatas no abusen masacrándonos, sembrando miedo y miseria a la inmensa mayoría.

Miedo lo van a tener ellos.
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menéame