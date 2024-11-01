La FINUL advierte a Hezbolá e Israel de que sus militares pueden "devolver el fuego" si son atacados

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha criticado este domingo de nuevo los últimos ataques sufridos por el contingente internacional que se han cobrado la vida de tres militares indonesios en la última semana y ha advertido de que los soldados podrían "devolver el fuego" si son atacados.
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Quién no hace nada allí son bases militares de EEUU a miles de kilómetros de ese estado fallido que se llama EEUU.
Si algo debe hacer de Policía del Mundo no es EEUU, sino la ONU (que debe ser reconfigurada) con el consenso de la inmensa mayoría de países.
No.
Y te devuelvo el nega
Belcome, marciano.
Y no les tiran ni piedras de vuelta?
¿En que realidad vive alguien que declara esta estupidez?.
Los que están atacando tropas de la ONU ahora, y ya hay varios muertos, son Israel con el apoyo encubierto de EEUU.
Es decir, ésta noticia está manipulada.
Debemos luchar para que unos sinvergüenzas psicópatas no abusen masacrándonos, sembrando miedo y miseria a la inmensa mayoría.
Miedo lo van a tener ellos.