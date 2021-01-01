edición general
El final de La Vuelta a España corre peligro por el silencio de Ayuso a los ecologistas y Moncloa

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid aún no ha dado respuesta al comunicado, pero la activista afirma que el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sí lo ha hecho: “[El organismo] nos ha indicado que la autoridad competente es la Comunidad de Madrid y que les solicitan a ellos el informe preceptivo y la autorización”.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , medio ambiente , ciclismo , vuelta ciclista
2 comentarios
Thornton #1 Thornton *
¡Que están de vacaciones, coño! El medio ambiente puede esperar.

Además, evitar que la Vuelta Ciclista a España termine en un espacio natural protegido no es libertaz.
#2 Leon_Bocanegra *
Mira Ayuso, te puedo perdonar los muertos en las residencias. Las subnormalidades que dices. Puedo hasta perdonar que estando tan buena solo me des asco . Pero hija de perra mi siesta no me la toques. El ciclismo es sagrado. Que quieres que haga para dormir? Que me ponga una París - Rubaix del año pasado en diferido? La lieja-Bastogne-Lieja de 2021? Maldita seas.
