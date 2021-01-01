El final de La Vuelta a España corre peligro por el silencio de Ayuso a los ecologistas y Moncloa

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid aún no ha dado respuesta al comunicado, pero la activista afirma que el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sí lo ha hecho: “[El organismo] nos ha indicado que la autoridad competente es la Comunidad de Madrid y que les solicitan a ellos el informe preceptivo y la autorización”.