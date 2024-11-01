¿El fin de Trump y el movimiento MAGA?  

La fractura del movimiento MAGA estalla tras la ley de los “Epstein files” y la renuncia de Marjorie Taylor Greene: analizamos por qué Trump retira su apoyo, cómo se divide la derecha entre trumpistas, QAnon/Groypers y el bloque América First, y qué implicaciones tiene para 2025–2026 en EE. UU. y Europa. ¿Qué significa la aprobación y firma de la Epstein Files Transparency Act para la agenda de Trump y el America First? ¿Cómo afecta esta ruptura a la base conservadora, a Nick Fuentes y al futuro del Partido Republicano?