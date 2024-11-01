edición general
8 meneos
42 clics
¿El fin de Trump y el movimiento MAGA?

¿El fin de Trump y el movimiento MAGA?  

La fractura del movimiento MAGA estalla tras la ley de los “Epstein files” y la renuncia de Marjorie Taylor Greene: analizamos por qué Trump retira su apoyo, cómo se divide la derecha entre trumpistas, QAnon/Groypers y el bloque América First, y qué implicaciones tiene para 2025–2026 en EE. UU. y Europa. ¿Qué significa la aprobación y firma de la Epstein Files Transparency Act para la agenda de Trump y el America First? ¿Cómo afecta esta ruptura a la base conservadora, a Nick Fuentes y al futuro del Partido Republicano?

| etiquetas: estados unidos , america , maga , usa , eeuu
7 1 0 K 82 politica
12 comentarios
7 1 0 K 82 politica
Comentarios destacados:    
#4 Hynkel
#2 Los ultras se llevan a matar entre ellos. Se odian a muerte entre sí, mucho más que ellos a su supuesto enemigo común. Lo del Frente Judaico Popular de la Vida de Brian es mucho más que un chiste.

Lo único que une momentáneamente a los ultras es cargarse al enemigo común. Una vez que llegan al poder empiezan a pelearse entre ellos.
1 K 27
johel #5 johel *
#2 ¿Sabes lo que temo? Que no vaya a pasar absolutamente nada. Que se sigan escorando aun mas hacia los bulos, las inventadas, el odio, el fanatismo/supremacismo mas radical y no pase absolutamente nada en ninguna parte, que esa nueva-vieja antipolitica se normalice aun mas* como una forma valida de funcionar.

*Porque ya esta normalizada, vease por ejemplo ppox españa, sionazismo en israel, supremacismos en francia y alemania, meloni italia etc...
1 K 27
#7 Hynkel
#2 PS: El tema de la autodestrucción del mal es un tema recurrente en el cine. En Star Wars Luke solo no puede con Darth Vader y Palpatine. Este último pierde porque lo ambiciona todo y no se espera que Anakin Skywalker se resista a la muerte de su hijo.

Y en El Señor de los Anillos, la perdición del anillo viene de corromper a la vez a Frodo y Gollum, que se pelean entre ellos y acaban arrastrando al anillo al fondo del volcán.

Un poco por eso las peores dictaduras tienden a no durar demasiado. La maldad pura es autodestructiva.
0 K 7
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 #2 no van a dejar el poder por alguna dentellada que den entre ellls o alguna baja que sufran por fuego amigo, una vez que toquen poder, olvidaros
0 K 20
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#8

Después de eso no dejaron el poder, simplemente quitaron de enmedio a los que sobraban.
0 K 20
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

Cualquier bloque, por muy compacto que parezca desde fuera, tiene tensiones internas. Lo que aguante depende del líder. Un mandatario autoritario joven es una putada para el sistema (aquí al pueblo ni lo menciono)

Lo bueno de Trump es que no debería durar demasiado, el tema es a ver quien lo continúa.
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Este es el final de la derecha sionista neocon. Es el final del imperio, momento importante para la historia.

Que podemos usar también para tirarle a los americanos que son los que pagan mas caro la vivienda, mas alquilan y mas nos dificultan vivir y que spain first xD xD

Y resolvemos las subidas de precios, vivienda...
0 K 19
ipanies #3 ipanies
Las famosas guerras fratricidas de la izquierda...
0 K 11
platypu #12 platypu
Ahora subimos youtubers random?
0 K 9
#10 AlexGuevara
La mierda siempre flota
0 K 7

menéame