¿El fin de Trump y el movimiento MAGA?  

La fractura del movimiento MAGA estalla tras la ley de los “Epstein files” y la renuncia de Marjorie Taylor Greene: analizamos por qué Trump retira su apoyo, cómo se divide la derecha entre trumpistas, QAnon/Groypers y el bloque América First, y qué implicaciones tiene para 2025–2026 en EE. UU. y Europa. ¿Qué significa la aprobación y firma de la Epstein Files Transparency Act para la agenda de Trump y el America First? ¿Cómo afecta esta ruptura a la base conservadora, a Nick Fuentes y al futuro del Partido Republicano?
Lo único que une momentáneamente a los ultras es cargarse al enemigo común. Una vez que llegan al poder empiezan a pelearse entre ellos.
www.youtube.com/watch?v=ogPYcYIf9WU
*Porque ya esta normalizada, vease por ejemplo ppox españa, sionazismo en israel, supremacismos en francia y alemania, meloni italia etc...
Y en El Señor de los Anillos, la perdición del anillo viene de corromper a la vez a Frodo y Gollum, que se pelean entre ellos y acaban arrastrando al anillo al fondo del volcán.
Un poco por eso las peores dictaduras tienden a no durar demasiado. La maldad pura es autodestructiva.
Después de eso no dejaron el poder, simplemente quitaron de enmedio a los que sobraban.
Cualquier bloque, por muy compacto que parezca desde fuera, tiene tensiones internas. Lo que aguante depende del líder. Un mandatario autoritario joven es una putada para el sistema (aquí al pueblo ni lo menciono)
Lo bueno de Trump es que no debería durar demasiado, el tema es a ver quien lo continúa.
Que podemos usar también para tirarle a los americanos que son los que pagan mas caro la vivienda, mas alquilan y mas nos dificultan vivir y que spain first
Y resolvemos las subidas de precios, vivienda...