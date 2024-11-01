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Un fin de semana de incidentes en el centro de menores de Mioño obliga a movilizar a Guardia Civil, Policía Local y sanitarios

Un fin de semana de incidentes en el centro de menores de Mioño obliga a movilizar a Guardia Civil, Policía Local y sanitarios

La versión de la Consejería de Inclusión Social coincide en los hechos, pero no en la gravedad de lo acontecido. Explican que los cinco jóvenes que protagonizaron el incidente del sábado y los cuatro del domingo, movidos por el mismo 'cabecilla', solo «salieron de la casa sin autorización». Pese a que tienen tramos de tiempo libre para poder hacerlo, se fueron «por la puerta, con normalidad, pero sin permiso» y, a partir de ahí, llegó el revuelto dado que el protocolo requiere de la intervención policial y sanitaria.

| etiquetas: cantabria , castro urdiales , centro de menores
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1 comentarios
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Porque no hay un enfoque terapéutico especializado en estos casos de menores. Al final, salen mucho más caros que formar plantillas y poner medios. A lo mejor es porque esos profesionales podrían diagnosticar a los políticos y cambiar cosas.
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menéame