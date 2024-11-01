·
1
¿Es el fin del 'macronismo'? Cómo un presidente ha convertido a Francia en todo lo que dijo que no haría
Emmanuel Macron vive su peor momento como líder, con el país galo en la crisis más profunda en décadas y sin visos de una solución a corto plazo.
emmanuel macron
macronismo
francia
renacimiento
¡en marcha!
politica
#1
sotillo
Es la derecha la que está acabando con los logros de la Europa de la socialdemocracia, nada nuevo y que no se sepa y gracias a los lerdos y presumidos de sus votantes
3
K
38
#2
Katos
#1
mismos problemas en España qué en Francia y el problema es de la derecha.. Joder....
El problema es una apertura de fronteras nunca antes vista, y que europa tuviera políticas cortoplacistas.
Finalizar con las nucleares es absurdo,
Dejar puertas abiertas es absurdo.
No incentivar industria propia es absurdo.
El problena es las policías de la únion europea, no Francia y mucho menos Macro.
En España las pensiones elevadas sucumben a los jóvenes durante décadas. Ni casa ni hijos. No hay futuro.
0
K
9
#3
Milmariposas
Francia, en estos momentos, es un inmenso circo dirigido por payasos inútiles. Sin paliativos.
1
K
30
#4
Mala
El principal problema de Francia es una enorme deuda pública, en este momento creo que está por encima de la de Grecia y la necesidad de hacer recortes, absolutamente impopulares, que nadie está dispuesto a ejecutar.
España va por el mismo camino. Hemos triplicado la deuda en los últimos quince años. Solamente Italia, Grecia y Francia nos superan en Europa.
0
K
10
