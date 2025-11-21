¿El fin del líquido de frenos? Así es el futuro del frenado eléctrico

Pese a todos los avances tecnológicos que vemos cada año, hay componentes en los coches que llevan más de un siglo funcionando de forma bastante similar. Uno de ellos es el sistema de frenos hidráulicos, que apareció en Estados Unidos justo al acabar la Primera Guerra Mundial y desde entonces ha ido evolucionando con mejores materiales, servofrenos o el conocido ABS. Pero según ZF Friedrichshafen, uno de los principales fabricantes del sector, el reinado del sistema hidráulico está llegando a su fin.