¿El fin del líquido de frenos? Así es el futuro del frenado eléctrico

Pese a todos los avances tecnológicos que vemos cada año, hay componentes en los coches que llevan más de un siglo funcionando de forma bastante similar. Uno de ellos es el sistema de frenos hidráulicos, que apareció en Estados Unidos justo al acabar la Primera Guerra Mundial y desde entonces ha ido evolucionando con mejores materiales, servofrenos o el conocido ABS. Pero según ZF Friedrichshafen, uno de los principales fabricantes del sector, el reinado del sistema hidráulico está llegando a su fin.

Javi_Pina #2 Javi_Pina *
Cuando el circuito de frenos falla, suele hacerlo progresivamente, de manera que vas viendo que cada vez frena menos y aveces puede ser que tengas que "bombear dos veces" para frenar. Si un freno eléctrico falla lo hace abruptamente y te comes la siguiente curva.
#3 Cuchifrito *
#2 si un freno eléctrico falla depende de como esté hecho, de la redundancia que tenga y de los sistemas de detección.
Igual que el hidráulico vaya que si solo tuviera un circuito y se rompiera se iría al carajo de una vez
Javi_Pina #4 Javi_Pina
#3 corrijo, puedes comerte la siguiente curva o que el coche que tienes detrás te coma a ti.
#6 parladoiro *
#2 lo normal es diseñar los motores eléctricos cuando te interesa que frenen solos de siempre frenado salvo orden de movimiento(suministro de energía), el pedal freno es freno regenerativo, los sistemas de emergencia es corte de corriente y el motor pasa a frenar de forma automática.
#4 eso no te pasa con un freno de mano de botón con frenos estacionamiento de activación electrónica, el par de frenado es progresivo si falla la alimentación al sistema.
Naranjin #5 Naranjin
#2 me parece que estás refiriéndote a un único tipo de freno eléctrico sin mayores medidas de seguridad...visto así uno de mi pueblo que es tuerto ve mejor que l mayor parte de ciegos
Harkon #8 Harkon
#2 Claro, porque no ha pasado nunca que se raje un sistema de freno hidráulico y se mate alguien.

La frenada eléctrica aparte de ser muy fiable puedes hacerla redundante, y aun no he visto un eléctrico al que se le haya roto un sistema de frenado regenerativo, pero coches con sistema hidráulicos que hayan fallado y se haya matado gente he visto varios accidentes.
#1 cocococo *
El Opel Corsa viejo que tengo tiene frenos ABS, o sea, a veces frena y a veces no, o sea, frena "aveces".

Editado. Bueno, tal vez el chiste no se entiende en español peninsular. En Canarias pronunciamos "a veses", no "a veces".
#7 Kakaolat
Pero tiene AI o no???
