¿El fin del líquido de frenos? Así es el futuro del frenado eléctrico

Pese a todos los avances tecnológicos que vemos cada año, hay componentes en los coches que llevan más de un siglo funcionando de forma bastante similar. Uno de ellos es el sistema de frenos hidráulicos, que apareció en Estados Unidos justo al acabar la Primera Guerra Mundial y desde entonces ha ido evolucionando con mejores materiales, servofrenos o el conocido ABS. Pero según ZF Friedrichshafen, uno de los principales fabricantes del sector, el reinado del sistema hidráulico está llegando a su fin.
Igual que el hidráulico vaya que si solo tuviera un circuito y se rompiera se iría al carajo de una vez
#4 eso no te pasa con un freno de mano de botón con frenos estacionamiento de activación electrónica, el par de frenado es progresivo si falla la alimentación al sistema.
La frenada eléctrica aparte de ser muy fiable puedes hacerla redundante, y aun no he visto un eléctrico al que se le haya roto un sistema de frenado regenerativo, pero coches con sistema hidráulicos que hayan fallado y se haya matado gente he visto varios accidentes.
Bueno, tal vez el chiste no se entiende en español peninsular. En Canarias pronunciamos "a veses", no "a veces".