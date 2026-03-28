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El fin de la impunidad digital

El fin de la impunidad digital

Las multas a Meta y Google por utilizar algoritmos diseñados para crear adicción abre el camino a una regulación inexcusable

| etiquetas: editorial , meta , google , algoritmos
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2 comentarios
8 2 0 K 101 tecnología
pepel #1 pepel
Oigan, el algoritmo fue creado para ganar dinero. La adicción es un efecto colateral que debiera haber sido atajado mediante la formación y costumbrismo social. Es injusto que me multen. :wall: :wall: :wall:
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Quel #2 Quel
¿ Van a condenar a un restaurante por hacer la comida tan rica que incita a los clientes a volver ?
:shit:

Vale que es feo que intenten que te enganches, pero es que es la base de prácticamente todo negocio. Lograr que el cliente entre, consuma y repita.
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menéame