"Por fin los hemos encontrado”: Hallazgos clave que confirman la mina La Paloma en Cáceres como una fosa del franquismo

Después de 89 años, los primeros restos humanos —junto con objetos personales como monedas, mechero, cartera y una suela de zapato— han sido localizados a 36 metros de profundidad bajo 300 toneladas de piedra en la mina La Paloma, en la localidad cacereña de Zarza la Mayor. El descubrimiento supone un avance significativo en la exhumación iniciada hace tres años por la Universidad de Extremadura y la Diputación de Cáceres

| etiquetas: extremadura , franquismo , memoria historica , fosas , represión , historia
Furiano.46 #1 Furiano.46
Ei pero con Franco se vivía mejor.... Y se moría peor.... En fin.... Y lo que no se sabe...
#2 luckyy
Ha sido en Extremadura donde los fascistas han derogado la ley de memoria histórica, noooooooo? Será por estás cosas
#3 Nouveau
#2 la gente ha votado y hay que respetar sus votos. La próxima vez que se lo piensen mejor si eso.
cocolisto #4 cocolisto
#3 Que les hayan votado no implica tener derecho a ser unos miserables.Los que tanto se quejan que siempre estamos hablando de Franco son los que mantienen a los asesinados en las cuentas..
#5 Nouveau
#4 miserable des de tu punto de vista. Tal vez no des de el punto de vista de sus votantes.
cocolisto #7 cocolisto
#5 Si,es propio de miserables negar su condición.Incluidos los que los justifican.
#6 KaBeKa
Si no te une nada con la etapa de la dictadura, porque determinados partidos recelan y entorpecen que se recuperen los cuerpos de los ejecutados.
A veces he pensado que puede que sea porque si no hay cuerpo no hay delito y puede que demasiadas fortunas creadas por expolio en la época de la dictadura tuvieran que responder ante querellas de robo y apropiación.
50 años desde la muerte de franco y todavía luchando, mis respetos por estas familias.

