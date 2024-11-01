edición general
7 meneos
6 clics
¿El fin de la democracia en Siria?

¿El fin de la democracia en Siria?

Damasco y las Fuerzas Democráticas de Siria llegaron a un acuerdo el 18 de enero para que los kurdos se integren en las instituciones militares y civiles del Estado central, pero la violencia amenaza con hacer colapsar este nuevo intento de unificación.

| etiquetas: siria , kurdistan , rojava , guerra , democracia
6 1 0 K 59 actualidad
5 comentarios
6 1 0 K 59 actualidad
#1 scuila
El titular debería ser "La coalición entre HTS (ex Al Qaeda) y EEUU intentan acabar con los últimos focos de resistencia democrática en Siria, y continuar con la limpieza étnica de kurdos promovida por Turquía, permitiendo de paso el retorno del ISIS". Sí, no soy muy neutral, lo siento.
2 K 24
placeres #4 placeres *
#1 .. Lo raro es que los algunas facciones de kurdos son precisamente los aliados más acerrimos de los norteamericanos, allí se sentían como en casa y podían llevarse el petroleo sin problemas, incluso protegiendoles de Turkia. Algo habrán acordado en el reparto de Siría para traicionarlos por XXXXX vez.

Administración Autónoma Democrática del Norte y el Este de Siria . Que no han tenido unas elecciones desde el 2017 ok? democracia organica de clan supongo. De todas formas siempre me ha…   » ver todo el comentario
0 K 11
josde #2 josde
Vaya tela de presidente que tienen en Siria, un asesino ahora con traje de cordero
1 K 20
HeilHynkel #5 HeilHynkel
No creo yo que en los últimos años ha habido mucha democracia en Siria como para hablar de "fin de la democracia"

De lo que sí estoy seguro es que al menos, desde 1966, seguro que no. Igual en los años 30 hubo algo ...
0 K 19
#3 NoMeVeas
Ah? Que va, ahora hay democracia a toneladas, el 100% de la población voto por el rebana cuellos el año pasado
0 K 9

menéame