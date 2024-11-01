Fin de los cargadores tradicionales: a partir de hoy todos los portátiles vendidos en Europa tendrán que cambiar su tecnología de carga

Se acabó un cargador para cada portátil. La UE obliga al estándar USB-C desde hoy. Descubre los 3 requisitos para que tu cargador actual funcione y qué modelos no están afectados.
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- El punto cable de Apple para el iPhone 13 del curro (me lo cambian en breve por un 17)
- varios USB
- Un microUSB para una linterna de bolsillo.
- Un cargador para Alexa.
- Otro cargador para una consola retro.
Joder, a ver si se unifica todo de una puta vez. Y de paso, los cargadores ... tengo una jartá de ellos de diverasas potencias ... y eso que llevo tiempo sin que me llegue uno nuevo. Y he tenido que pintar con un rotulador sus… » ver todo el comentario
Despréndete de gadgets y serás mas feliz porque no tendrás que conciliar cables.
Nuevo USB-D, con ancho de banda de un gritón de gigas y nuevo formato de conector.