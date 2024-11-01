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Fin de los cargadores tradicionales: a partir de hoy todos los portátiles vendidos en Europa tendrán que cambiar su tecnología de carga

Fin de los cargadores tradicionales: a partir de hoy todos los portátiles vendidos en Europa tendrán que cambiar su tecnología de carga

Se acabó un cargador para cada portátil. La UE obliga al estándar USB-C desde hoy. Descubre los 3 requisitos para que tu cargador actual funcione y qué modelos no están afectados.

| etiquetas: cargadores , tradicionales , portátiles , vendidos , europa
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6 comentarios
6 2 0 K 88 tecnología
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Aunque todo tiende a USB encima de la mesa tengo:
- El punto cable de Apple para el iPhone 13 del curro (me lo cambian en breve por un 17)
- varios USB
- Un microUSB para una linterna de bolsillo.
- Un cargador para Alexa.
- Otro cargador para una consola retro.


Joder, a ver si se unifica todo de una puta vez. Y de paso, los cargadores ... tengo una jartá de ellos de diverasas potencias ... y eso que llevo tiempo sin que me llegue uno nuevo. Y he tenido que pintar con un rotulador sus…   » ver todo el comentario
5 K 63
GerardoSinMana #4 GerardoSinMana
#1 Como decia el Dalai Lama, el problema no es el cable o el adaptador , es que acaparas muchas cosas.
Despréndete de gadgets y serás mas feliz porque no tendrás que conciliar cables.
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#3 woke *
Los ricos políticos han tenido problemas con los cargadores y han buscado una forma de resolver sus inconvenientes.
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#5 fingulod
#3 Claro que sí. Sólo los políticos tienen problema con los cargadores.
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Sr.Polilla #2 Sr.Polilla
La noticia de mañana será:

Nuevo USB-D, con ancho de banda de un gritón de gigas y nuevo formato de conector.
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vvega #6 vvega
#2 USB empezó a desarrollarse a principios de los 90, con la primera especificación publicada en 1994. USB-C se publicó en 2014, así que tuvimos 20 años antes de cambiar. Si nos dura 20 años ni tan mal. Y pinta de que va a durar, con mucho más éxito que su antecesor en eso de ser universal gracias a medidas como esta. USB4, con 40 Gbps, ya está publicado y funciona también sobre USB-C.
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